Gatusso cae en su estreno como técnico del Nápoles

El Parma (7°) se adelantó en el minuto 4 con un gol del sueco Dejan Kulusevski, que robó un balón y se fue como una flecha hacia el arco rival. No perdonó en el mano a mano con el arquero. El Nápoles empató en el 64, con un centro del belga Dries Mertens que su compañero polaco Arkadiusz Milik cabeceó a la red parmesana. La derrota napolitana la selló en el 90+3 el marfileño Gervinho, que no falló en un pase de la muerte de su compañero Kulusevski.

