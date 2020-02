Gattuso, DT del Napoli: ‘Messi es el más grande de todos los tiempo’

“Le he observado mucho, en Las Palmas, en el Betis… Tengo un gran respeto por él, es un gran entrenador y con él veo al Barcelona que no veíamos desde hace un año y medio o dos años”, continuó.

“Es el más grande y es un ejemplo para todos, no dice nunca una palabra más alta que la otra. Hace cosas que no existen ni en la Playstation , cosas impensables. Hace ya varios años que es el más grande de todos los tiempos”, dijo Gattuso en rueda de prensa.

You May Also Like