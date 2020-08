Gasto en viáticos y transporte será de $76.5 millones en 2021

No obstante, el comunicado del MEF no explica si se modificarán los artículos contemplados en el proyecto de ley de presupuesto [284 y 285] que establecen los montos que recibirán los funcionarios cuando viajan al exterior: entre $400 y $700 por día. Mientras que para las giras en Panamá tienen derecho a cobrar entre $100 y $125.

You May Also Like