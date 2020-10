Gasto de planilla creció $23 millones en julio

Distintas organizaciones y entidades han cuestionado el abultamiento de la planilla y el creciente gasto en salarios, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, pero el comportamiento no ha variado. La Fundación ha señalado la falta de transparencia en los datos que se publican sobre los funcionarios que laboran en algunas entidades, porque no aparecen completos.

You May Also Like