¿Gasto de movilización o salario en especie?

La Contraloría sustentó que el “gasto de movilización”, consignado en el Acuerdo 72 del 30 de diciembre de 2016, no formaba parte de la estructura que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias de Gastos del Estado. También argumentó que el emolumento constituía un acto administrativo que afectaba fondos o bienes públicos y que creaba un nuevo objeto de gastos para lo que el Consejo Municipal de Arraiján no tenía competencia, toda vez que las entidades del Estado deben utilizar las partidas presupuestarias en los conceptos y códigos ya establecidos en la ley.

