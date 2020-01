Gasol: ´Quería un mayor protagonismo en ataque´

“Considero que soy un jugador con unas cualidades especiales y me gusta utilizarlas; si no las uso y perdemos” me molesta porque creo que nos perjudica”, apuntó.

“Hicimos más jugadas para mí dentro de la zona. Ese era el objetivo, tener esas oportunidades. Lo hicimos bien y dimos con un ataque fluido. Me he sentido más cómodo que en otros partidos. Tenía unas ganas especiales de hacerlo bien”, declaró.

