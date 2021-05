Garicano asegura que el préstamo del Gobierno a Plus Ultra es “simulado” y que “España nunca recuperará el dinero”

Con estos datos, el eurodiputado de Ciudadanos, que ha indicado que se anunciarán “más medidas” sobre este asunto “en el futuro próximo”, cree que la aerolínea no devolverá los 53 millones del rescate. “Su plan de viabilidad espera pérdidas de 34,6 millones entre 2020 y 2022. Me parece que no hay opción a que lo devuelvan”, ha insistido.

“Sólo una maniobra de ingeniería contable puede esconder la situación en la que se encontraba Plus Ultra en diciembre de 2019 y su probable desaparición en el corto o medio plazo”, continúa el documento, que resalta cómo esta “era tan mala que la SEPI reconocía que (…) no había podido acceder a ninguna otra línea de crédito”.

✈️ Plus Ultra estaba en crisis mucho antes de la crisis de la Covid, pero se utilizó un truco contable para justificar el rescate de la empresa. @lugaricano “Es un préstamo simulado que no permite sacar el capital de Panamá. España nunca recuperará el dinero” pic.twitter.com/6nYYrtlnyR

Desde su punto de vista, Plus Ultra “no era una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia” de la covid, por lo que no cumpliría con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

