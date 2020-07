Gareth Bale seguirá en Real Madrid, aseguró su representante

Editorial Mediotiempo

Ciudad de México / 20.07.2020 22:16:24

Ante las especulaciones y la falta de actividad del galés Gareth Bale en el Real Madrid, este día su representante dejó en claro que al jugador le gusta vivir en la ciudad de Madrid y “no va a ir a ningún lado”.

El delantero fue relegado a la tribuna en los últimos siete juegos del conjunto merengue, aunado a que solo tuvo minutos en 16 partidos de la temporada 2019-20 por decisión del técnico Zinedine Zidane, lo cual despertó las especulaciones de que saldría en el verano a otro equipo.

“Gareth está bien, tiene dos años más en su contrato. Le gusta vivir en Madrid y no va a ir a ningún lado”, dijo Jonathan Barnett a ‘BBC Sport’.

Bale tiene contrato con el conjunto blanco hasta 2022 y su carta está valuada en más de 32 millones de euros de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, aunque el galés tiene un sueldo bastante alto, razón para que la directiva busque colocarlo en otro club.

“Es igual de bueno que cualquiera en ese equipo. Claro que ha habido interés pero difícilmente hay un club en el mundo que lo pueda pagar”, externó el agente.

De acuerdo con la revista Forbes, Bale gana alrededor de 29 millones de euros al año y aún así su agente lo ha defendido para quedarse en Madrid.

“Es una gran pérdida que no esté considerado en el Real Madrid al momento, pero no saldrá. Gareth no está buscando durar más que Zinedine Zidane, ha sido muy exitoso. No hay odio, Zidane solamente no lo quiere usar”, aseguró Barnett.