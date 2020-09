Gareth Bale acusa al Real Madrid de poner trabas a su marcha

“Era un proyecto que me motivaba pero que no se concretó”, añadió, revelando que había “tenido otras ocasiones donde hemos intentado partir, pero el club no lo autorizó”.

Con 48 minutos de juego en los doce partidos disputados por los ‘merengues’ después del confinamiento, y tras haber rechazado estar en el grupo para jugar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra Manchester City, Bale no parece entrar en los planes de Zinédine Zidane y no quiere seguir en el Bernabéu, pese a los dos años de contrato que le quedan.

