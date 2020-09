Garbiñe Muguruza supera a la joven Gauff en Roma y Pedro Martínez cae ante Shapovalov

La reacción de Gauff no se hizo esperar y rompió dos saques consecutivos de la doble ganadora de ‘Grand Slam’ para coger una ventaja de 4-1 que ya no dejó escapar ante la novena cabeza de serie que atravesaba problemas con el servicio.

Sin embargo, las cosas no comenzaron bien para Muguruza, que se vio pronto abajo en el marcador tras perder su saque en el cuarto juego, aunque supo rehacerse rápidamente, devolviendo la rotura a su rival y además en ‘blanco’. Ya no hubo más opciones para ninguna de las dos y en la ‘muerte súbita’ la hispano-venezolana se movió mejor para coger la delantera (7/3).

