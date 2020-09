Garbiñe Muguruza se sobrepone a un mal día a tiempo para evitar su tempranero adiós en Roland Garros

A pesar de que la número 97 del mundo contestó con un ‘contrabreak’, Paolini cerró el set con un nuevo quiebre. El 0-5 con el que comenzó la segunda manga lastró a Bolsova, que aunque sobrevivió a dos bolas de partido no pudo hacer nada ante la tercera. Con ello, no podrá repetir los octavos de final conseguidos en la pasada edición del torneo francés.

La hispano-venezolana no sacó partido a esta ventaja y continuó demasiado irregular en su tenis, sin poder parar sus errores no forzados. Pese a ello, llegó a tener dos ventajas en la segunda manga con saque con 2-1 y, sobre todo, 4-3, pero no acertó a sentenciar y el partido se le puso cuesta arriba.

El duelo ya no comenzó bien para una Muguruza que perdió su servicio y se vio muy pronto 3-0 abajo. Sin embargo, reaccionó de la mejor manera posible y con cinco juegos seguidos se quedó cerca de cerrar el set, pero de nuevo volvieron los errores cuando sacaba para ello y dio algo de vida a Zidansek, que no aprovechó esa concesión y cedió una vez más su servicio con 5-5, esta vez ya de forma fatal.

Muguruza supo superar un mal día, empezando por su servicio. Apenas pudo jugar con primeros para imponer su habitual juego agresivo y el segundo saque no le funcionó tampoco, cometiendo ocho dobles faltas, aunque curiosamente seis de ellas fueron en la manga que se llevó. Y luego, fue un auténtico caudal de errores no forzados (64) que ayudaron a que su rival se fuese asentando y cogiendo confianza hasta rozar la sorpresa.

