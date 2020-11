El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que para él no es fácil perder”. Así lo ha asegurado tras ser preguntado si aceptará o no la derrota en las elecciones estadounidenses de este 3 de noviembre. “Ganar es fácil. Perder nunca es fácil. Para mí no lo es”, señaló y dice que “aún no está pensando en el discurso” de esta noche.

“Vamos a tener una gran noche”, auguró el presidente en una visita a la sede de su campaña de reelección en Arlington (Virginia), en las afueras de Washington DC, durante la jornada electoral de este martes en el país. “He escuchado que lo estamos haciendo muy bien en Florida y que lo estamos haciendo muy bien en Arizona. Lo estamos haciendo increíblemente bien en Texas. Lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo, estoy oyendo que lo estamos haciendo bien en todas partes”, dijo Trump al personal de su campaña, delante de las cámaras de televisión.

Trump alabó las filas de votantes en algunos centros y predijo que va a gobernar cuatro años más. Además, elogió la labor de los trabajadores de su campaña y bromeó con que “alguna de estas personas será algún día presidente”. El mandatario agregó que no está pensando “ni en el discurso de concesión (de la derrota) ni en el de aceptación” de la victoria en los comicios. Aun así, el presidente reconoció: “Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es”.

El candidato republicano ha asegurado en esta jornada tener “grandes posibilidades de victoria” en las elecciones de este martes y ha sugerido que no se declarará triunfador antes de tiempo. “No hay motivos para andar jugando”, ha dicho en una entrevista este martes.

El posible retraso en el recuento de votos en la noche electoral –los votos anticipados superan los 100 millones, una cifra sin precedentes- ha alimentado durante meses las especulaciones sobre un posible giro de última hora por parte de Trump, al que las encuestas sitúan en desventaja con respecto a su rival demócrata, Joe Biden.

“Creo que la habrá”

El actual mandatario ha respondido en Fox News a la pregunta de cuándo tiene previsto proclamar su victoria. “Cuando haya victoria”, ha respondido. “Creo que la habrá, pero solo (me declararé vencedor) cuando haya victoria. No hay motivos para andar jugando”, ha apostillado.

Trump ha apelado a los votantes indecisos, de nuevo con la economía como principal bandera. Así, ha asegurado que Estados Unidos cuenta con “la mejor economía del mundo”, si bien se ha visto “interrumpida por algo que nunca debería haber ocurrido”, en alusión a la pandemia de Covid-19.

El presidente ha aprovechado para defender su gestión y se ha mostrado optimista de cara al futuro, vaticinando que Estados Unidos podrá “crecer de nuevo” y a un ritmo “récord”.