ganan un 23% que en 2010

Además, el 45% de los hogares era propietario de activos inmobiliarios en 2017 que no eran su vivienda principal, un 5% más, y el aumento fue generalizado salvo para los hogares jóvenes y con una menor riqueza. El 31,9% poseía una vivienda que no es su vivienda principal y el 13,8 tenía solares y fincas.

A pesar de la recuperación de la renta de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años, su nivel medio todavía se mantiene en el 76,7% del nivel medio que tenía en 2010 . Otros grupos que no recuperaron el valor de 2010 a pesar de las mejoras en la renta mediana que experimentaron entre finales de 2013 y 2016 fueron los hogares con un valor inferior de la riqueza y los hogares no propietarios de su vivienda principal.

