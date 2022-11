ganadores que terminaron en la ruina

La mujer fue hallada muerta en 2003 y años después, en 2008, su marido de 72 años fue declarado culpable de homicidio involuntario al inyectarle in cóctel de analgésicos después de acusarla de despilfarrar el dinero de su jubilación, según The Sun.

Sus problemas financieros vinieron también acompañados de problemas con la justicia . Muswagon fue condenado, entre otros delitos, por conducción temeraria, agresión sexual , robo o asalto. “No tenía a las personas adecuadas a su alrededor en ese momento, personas que podrían haberlo guiado”, ha recordado su primo en The Globe and Mail. En 2005, siete años después de haberse convertido en millonario, Gerald Muswagon se ahorcó en el garaje de sus padres.

Lee Ryan ganó 6,5 millones de libras esterlinas (7,48 millones de euros) en 1995, pero al igual que muchos nuevos millonarios, malgastó su fortuna en coches de lujo, un helicóptero y una mansión de dos millones de libras. Tras invertir en empresas fallidas, Ryan terminó durmiendo varios años a la intemperie en Londres. “El dinero fue una maldición “, declaró en The Sun. El año pasado trabajaba como cámara y alquilando propiedades en el sur de Londres, donde daba cobijo a personas sin hogar, informa The Mirror.

Para William ‘Bud’ Post, ganar 16,2 millones de dólares (15,65 millones de euros) no le trajo más que deudas, desesperación y angustia , tal y como él mismo reconoció públicamente. Según explica el diario The Washington Post, su hermano trató de contratar a un asesino a sueldo para matarlo a él y a su sexta esposa, y una antigua novia y casera lo demandó por una parte de las ganancias de la lotería, ya que aseguraba que habían acordado dividir el premio, lo que él negó categóricamente.

La británica Callie Rogers se convirtió, con solo 16 años, en una de las ganadoras más jóvenes de la lotería al embolsarse en 2003 1,9 millones de libras (2,19 millones de euros al cambio). Según informa The Guardian, Rogers invirtió parte del premio en comprarse casas nuevas para ella y su madre, pero malgastó el resto en fiestas, cirugía plástica y drogas . En 2021 se supo que Rogers trata de salir adelante con cuatro hijos a cargo y viviendo de una ayuda económica denominada Universal Credit, destinada a personas en paro o con ingresos muy bajos, recoge The Sun.

