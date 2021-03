gana la partida hasta a un trilero callejero

Floyd Mayweather no para de hacer alardes de su capacidad económica cada vez que puede. El boxeador es todo un enamorado del dinero y de mostrarlo, Sus declaraciones recientes en las que decía que “el hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona” hablan por sí solas.

Con esta mentalidad, unida a la mentalidad de “el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero”, no es de extrañar encontrar en redes sociales un vídeo de Foyd Mayweather con un fajo de billetes en la mano apostando con un trileo callejero… ¡y ganando! Para ‘Money’ Mayweather no vale el dicho de que es imposible ganar a un trilero. El boxeador invicto no pierde ni en los juegos de ‘azar’.

Pero la ostentación económica de Mayweather en Internet no acaba ahí. El púgil se enfrentará en el ring al youtuber Logan Paul y ya se prepara para el combate, recibiendo una lluvia de dinero (literal) mientras golpea el saco. “Se preocupan por mi legado, pero yo me preocupo por el dinero”, alardea ‘Money’ mientras muestra una confianza total y absoluta.