“Gana bonos adicionales de 1GB + 1000 CUP”

– Mientras esta condición se cumpla, podrá recargar y recibirá la suma del saldo principal y de los bonos asociados a la misma. De sobrepasar estas cifras, no podrá seguir recargando. – Un cliente puede recibir varias recargas en el período promocional, esto hace que se le incremente tanto el saldo principal como el monto del bono. Para la culminación del bono, se tomará como referencia la última de estas recargas y se contarán 30 días para su vigencia, contados a partir de recibida la última recarga. – Después de haberse efectuado una recarga durante la promoción, el usuario recibe notificación del estado de su saldo principal y de los bonos activados: “Su cuenta ha sido recargada con 500.00 CUP. Transacción YYYYYYY. Bonos: 1024MB y 1000 CUP, con 30 días de vigencia contados a partir de hoy”. – Una vez que se consuman todos los recursos y saldo que haya disponible en los bonos recibidos por la recarga y sobrepasa el dinero disponible en el bono mientras efectúa estas operaciones, se pasará automáticamente a cobrar de su saldo principal, garantizándose de esta forma que no se interrumpa la comunicación en ambos casos. – El cliente recibirá un SMS de umbral de tiempo cuando resten pocos días para que se cumpla la fecha de vencimiento del bono. – La consulta del bono se realiza a través de *222*266# o lo que es lo mismo *222*BON# y la del saldo principal continúa siendo por *222#. Ambas consultas son libres de costo para el cliente.

– El monto de la recarga deberá ser a partir de 500.00 CUP para que sea válida esta oferta. Por debajo de 500.00 CUP y por encima de 1250.00 CUP no aplicará esta promoción. – Los bonos adicionales (1GB + 1000 CUP) son independientes del monto de la recarga, o sea, el cliente obtendrá los mismos bonos adicionales, tanto si recarga 500.00 CUP como si recarga 1250.00 CUP. – Estas bonificaciones (1GB + 1000 CUP) tienen 30 días de vigencia, contados a partir de recibida la recarga. El monto principal de la recarga sí mantiene el período de vigencia establecido (330 días). Esta Promoción Gana Bonos adicionales de 1GB + 1000, aplica rebaja del 50% para las llamadas internacionales. todos los clientes prepagos que posean bonos de dinero, podrán realizar llamadas internacionales a cualquier destino bajo tarifa promocional, por lo que se les aplicará un descuento del 50% de la tarifa actual. Una vez que se agote el saldo del bono de dinero , las llamadas internacionales que se originen se descontarán del saldo principal y mantendrán el descuento del 50% a la tarifa establecida por la promoción de llamadas internacionales que se encuentra vigente durante el mes de mayo. – Los clientes que posean bonos vigentes de minutos y mensajes de promociones anteriores, no se les acumulará dichas bonificaciones ni se les extenderá la fecha de vigencia.

