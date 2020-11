“Game of Thrones”: Jason Momoa confesó que se endeudó tras su papel en la película

Actualmente, Momoa no puede creer el auge de su carrera, tanto así que al ver el tráiler de “ Dune ”, su reacción fue de asombro. “ Era ‘Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem’, y yo estaba como: ‘Dios mío. No puedo creer que mi nombre estuviera con esos nombres ’”, señaló.

La situación de Jason Momoa empezó a cambiar en el 2016, tras ser elegido como Aquaman para la cinta “ Batman vs Superman: Dawn of Justice ”. Esta primera incursión como el superhéroe marítimo hizo posible que el intérprete sea parte de “ Liga de la justicia ” y “ Aquaman ”.

“ Quiero decir, nos moríamos de hambre después de ‘Game of Thrones’ ”, señaló el actor. “ No pude conseguir trabajo. Es muy desafiante cuando tienes bebés y estás completamente endeudado ”, añadió.

Conocido por protagonizar “ Aquaman ”, Jason Momoa también dio vida a Khal Drogo, esposo de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) , en la primera temporada de “ Game of Thrones ” (“Juego de tronos”). Sin embargo, tras su paso por la serie de HBO, el horizonte no le resultó prometedor.

