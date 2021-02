Galilea Montijo se contagia de COVID-19 por segunda vez

De nueva cuenta, Galilea Montijo enfrenta al Covid-19, la conductora informó que luego de que dos personas cercanas a ella le avisaron de que estaban contagiadas, se realizó la prueba rápida y la de laboratorio, ambas salieron positivas.

“Nosotros somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacer el examen en ciertos periodos y este fin de semana me avisaron dos personas que trabajan directamente conmigo, que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba, salieron positivo y automáticamente allí mismo pedimos el laboratorio para lunes 7 de la mañana, yo ya estaba arriba de la camioneta. De la prueba rápida salí positiva”, relató a sus compañeros del matutino.

En cuanto tuvo ese primer resultado, llamó a la productora del matutino, Andrea Rodríguez, y ella le pidió quedarse en casa y ponerse en cuarentena.

Hace cuatro meses, cuando Galilea se contagió por primera vez, tuvo síntomas parecidos a los de esta segunda ocasión. Ahora, su hijo Mateo también se contagio.

“El mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza de la otra vez era terrible, fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada; Fer mi esposo salió negativo”, explicó.

Montijo enfatizó que no ha sentido que le falta el aire como ocurrió la ocasión anterior, pero esta vez sí tuvo vómito.

La conductora de 47 de años se encuentra en casa tras salir positiva a la prueba del coronavirus.

“Me levanté muy temprano por las náuseas, pensando en que algo me había caído mal de la cena del domingo; no sé, esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si estoy entrando o estoy saliendo”, confesó.