GAFI pide medidas urgentes para completar plan de acción

“Esto para el país es tan importante, que no nos podemos dar el lujo de no resolverlo”, dijo Kuzniecky.

La agencia de calificación Moody’s Investors Service dijo en un reporte reciente que la permanencia de Panamá en listas limita las perspectivas de crecimiento del sector financiero y que si no se abordan las deficiencias, se podrían ver afectadas las relaciones con bancos corresponsales, algo que a la fecha no ha sucedido.

