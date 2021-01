Gaby y Patrick comparten claves de celular

Pero, eso no quiere decir que sean una pareja perfecta, siempre hay discusiones, pero con mucho respeto. “Discutimos con respeto, somos personas distintas, y no todo el tiempo pensamos igual. Sobre todo porque aparte de ser pareja también trabajamos juntos y hay desacuerdos, pero es completamente sano y normal, nunca hemos pasado más de dos horas peleados”, dijo.

Les cuento que la actriz les pidió a sus seguidores que le dijeran en Instagram las cosas que suponían de ella. Alguien por ahí le dijo que suponía que ella revisaba el celular de Patrick, pero qué va, eso no va con ella. “Tengo 30 años no 15. Eso es tóxico e inmaduro. Ambos tenemos las claves de cada uno por emergencia y ni así soy capaz de agarrar su celular y revisarlo. Lo mismo en el sentido contrario”. ¡Sigan ejemplo!

