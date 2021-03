Gaby Torres agradece llamada para selección de Panamá, pero piensa más en Pumas

“Necesitamos recuperar la confianza táctica y mejorar la ofensiva. Yo me adaptó a lo que me pida Andrés (Lillini) y sé que lo más importante es el equipo”, concluyó.

“Salimos con un poco de bronca porque habíamos hecho un buen partido y no merecimos la derrota. El equipo estuvo bien, tácticamente, ordenado, pero no hay tiempo para seguir lamentándonos y debemos buscar una victoria el viernes que nos ponga cerca de la clasificación”, dijo Gaby Torres.

You May Also Like