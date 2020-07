Gaby Gnazzo vende su clóset para bolsas de comida

Gaby utilizó su Instagram para una venta de patio ‘online’. “Tenía toda esa ropa y todos esos zapatos de todos los años que he trabajado en televisión, y que ahora en qué momento uno lo va a usar y uno empieza a pensar que esas cosas materiales ahora no son necesarias, pero sí son necesarias para lo que se pueda conseguir vendiendo para poder hacer las bolsas”, mencionó.

Resulta que la expresentadora de televisión estuvo donando una vez al mes leche en polvo en las comunidades, principalmente las que tenían cerco sanitario, pero como sabemos, la situación económica de los artistas no es buena ya que fueron los primeros afectados tras entrar en cuarentena, y no pudo seguir haciéndolo. Pero, buscando una alternativa, decidió desprenderse de todo lo material.

