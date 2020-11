Gaby Garrido no será ‘de Vollert’ en su cédula

Gaby y Patrick no han tenido luna de miel, pero ya escogieron algunos lugares para ir. “Hay que esperar a que abran el turismo, hay una pandemia y no es tan sencillo. cero apuros, por mientras puedo ir a lugares en PTY”.

Gaby Garrido se sinceró con sus seguidores y en un “Pregúntame” respondió que no tiene pensado agregar el apellido de casada “Vollert” a su cédula. “Noo, realmente no deseo cambiar mi apellido, sigo usando el mío. Yo siempre seré Gaby Garrido. Amo a Patrick y su apellido, no es por nada malo, pero también amo el mío”, confesó.

