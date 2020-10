Gabriel Meluk analiza el previo del Colombia vs. Venezuela en la eliminatoria a Catar 2022 – Fútbol Internacional – Deportes

Sí: es verdad que no se sabe ni cómo ni a qué jugará la Venezuela del nuevo entrenador José Peseiro, un portugués que fue asistente de Queiroz en el 2003, pues este será su primer partido en el banquillo de la selección, y quizás priorice la seguridad para intentar dar un golpe sorpresivo en el ataque. Venezuela tiene individualidades interesantes y peligrosas. No es un equipo de muecos y si le muestran la manzana, seguro que la muerde.

El meridiano del partido inicial de este camino culebrero a Catar pasará ineludiblemente por el resultado: a Venezuela, a la última del área, por más que haya evolucionado, por más que haya puesto jugadores en el mercado internacional, toca ganarle. Hoy, como ayer y antier y como ha pasado siempre, el equipo que no derrote a Venezuela no merece ir al Mundial. Crudo y duro, pero puro.

En el fútbol de hoy no hay nada fácil. Ni siquiera enfrentar a Venezuela. Sin embargo, la retrasada apertura de la eliminatoria suramericana del próximo Mundial de fútbol, el de Catar 2022, no podría ser, en teoría, más sencilla para la Selección Colombia que dirige el portugués Carlos Queiroz: de local y contra la última de la última eliminatoria.

