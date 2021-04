Gabriel Deck por fin podrá debutar en la NBA después de una auténtica odisea de 20 días

La particular odisea de Gabriel Deck comenzó el 9 de abril, cuando el argentino dejaba el Real Madrid en mitad de la temporada para fichar con los Oklahoma City Thunder. Sin embargo el salto a la NBA de ‘El Tortuga’ no fue inmediato. La franquicia de OKC no hizo oficial su incorporación hasta el 12 del mismo mes y a continuación llegaron los problemas con el visado de trabajo en los Estados Unidos .

You May Also Like