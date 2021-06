Futuro de la extracción minera en Panamá

Por muy natural, sencilla y básica que sea fisiología y la actividad humana esta siempre tiene impacto negativo en la ecología y el ambiente. También en la industria se han empleado contaminantes como el carbón, petróleo, químicos y siempre la humanidad a salido victoriosa en los controles. La minería no es la excepción. Los químicos no se deben utilizar, ahora es el agua y ya los japoneses han desarrollado nueva tecnología para reciclarla. ¡No es difícil!

El más valioso recurso natural de este país es su posición geográfica y por su defensa y recuperación lucharon generaciones por casi un siglo con la potencia mas grande del planeta, como se ha dicho esa lucha se convirtió en la religión del pueblo panameño y eso lo comprendió e interiorizó Omar Torrijos Herrera quien finalmente logró, no solo recobrar ese enorme recurso representado por el canal, si no también la dignidad como nación soberana de su territorio.

