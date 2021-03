Futuro de la capital, en manos de ediles

“Si estos cambios son tan buenos, ¿por qué no se debaten con la ciudadanía? ¿Por qué no darnos la palabra a los ciudadanos?”, aportó.

Por ejemplo, señaló que el documento finalizado en 2019 eliminaba los “esquemas de ordenamiento territorial”, que no era más que un instrumento que permitía el desarrollo urbano de forma descontrolada y hacer una ciudad donde no había capacidad. “Ahora lo incluyeron nuevamente”, dijo.

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre por qué avanzar de forma rápida con ese plan, el alcalde primero señaló que desconocía que el documento había sido aprobado y, segundo, afirmó que los cambios fueron de forma y no de fondo. “En la pasada administración se hizo una amplia consulta y no es que la hemos desconocido. Nosotros hicimos unos pequeños cambios de forma”, dijo.

“Tampoco se respetó a los representantes de la ciudadanía que estábamos allí al no permitirnos hablar”, puntualizó Solís, quien argumentó que este plan fue discutido durante 18 meses con todo el distrito de Panamá y ahora, en pocos minutos, fue aprobado con modificaciones que no pasaron por consulta pública.

Luego se pronunció el representante de San Francisco, quien sostuvo que con el nuevo acuerdo no se deroga el plan local de ordenamiento de ese corregimiento, ya que este se incluye dentro del plan distrital, y las zonas de riesgo no tienen una zonificación, porque en caso de que se quieran desarrollar, el promotor tiene que cumplir con regulaciones.

You May Also Like