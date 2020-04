Futbolistas suecos sufren insultos tras aparecer en apuestas

“Tras el juego”, explicó Andersson a The Associated Press, “recibimos un montón de amenazas, amenazas de muerte, donde decían querer que nos muriéramos todos de COVID-19. Es una locura”.

El Skabersjo IF, un club de séptima división con sede cerca de Malmo, en el sur de Suecia, se enfrentó el lunes al Vastra Ingelstad IS. Algunas personas, presumiblemente de la comunidad de las apuestas deportivas, y procedentes de lugares como Hungría, Dinamarca, Inglaterra y países asiáticos, contactaron con el Skabersjo en medios sociales y por correo electrónico pidiendo información como el estilo de juego del equipo, indicó su presidente, Mattias Andersson.

You May Also Like