Fútbol mundial: Bolivia cayó goleado 5-0 ante Brasil en la primera fecha de las Elimin

Por último, el choque del viernes Brasil-Bolivia en el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, será el último compromiso de la primera fase de las Eliminatorias Qatar 2022 . Los locales llegan sufriendo la sensible baja por lesión del portero Alisson Becker del Liverpool y del delantero Gabriel Jesús del Manchester City . No obstante, ‘Tité’ cuenta con un tridente ofensivo más que contundente para el choque, integrado por Neymar a la cabeza, Éverton y Roberto Firmino .

