Furor por autos eléctricos impulsa ganancias de fabricantes

Ford avanzó hasta 12%, su nivel más alto desde 2018, después de que Jim Cramer de CNBC dijera que las acciones eran baratas y tenían impulso para subir más. El fabricante de automóviles con sede en Detroit también tiene una inversión en la startup de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc., que recaudó 2 mil 650 millones de dólares en nuevos fondos de un grupo de inversionistas liderados por T.Rowe Price Group Inc.

Después de permanecer rezagadas durante gran parte de 2020, las acciones de General Motors Co. y Ford Motor Co. se dispararon, registrando un inicio de año récord. Sus movimientos han superado a Tesla Inc., que avanzó más de 740% el año pasado gracias a la creciente opinión de que los autos eléctricos dominarán el futuro de la industria.

You May Also Like