Funeral multitudinario del joven negro asesinado en una pelea en Italia

Y es que el examen de la autopsia certificó que los golpes a Willy no fueron al “azar” si no que además de las numerosas patadas incluso le saltaron encima con la intención de matarle durante una agresión que duró casi 20 minutos.

Y agregó: “Todos hemos seguido este caso por su enorme violencia . No podemos infravalorarla o minimizar. No es un episodio aislado . Existen franjas de la sociedad que cultivan a mitología de la violencia y del abuso. Tenemos que trabajar todos con el objetivo de contrarrestar la violencia y llamar constantemente a los valores y principios de nuestra civilización y vida social”.

