Fundéu explica el uso adecuado de estos términos para referirse al coronavirus

Este uso en español no es incorrecto, pero en este contexto es más preciso hablar de “trombo” que de “coágulo”, ya que este último no tiene siempre la connotación negativa que lleva asociada el primero en la práctica clínica, dado que los coágulos sanguíneos también se forman por un mecanismo fisiológico y las consecuencias son buenas para el organismo.

