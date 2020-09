Fundas de sofá, plantas artificiales… Once elementos de los que deberíamos prescindir en el salón para mejorarlo

No convirtamos el salón el nuestro particular ‘salón de la fama’: mesas repletas de fotografías de los hijos y nietos, diplomas y orlas en las paredes que no interesan a nadie, trofeos deportivos en las estanterías, recuerdos y souvenirs de viajes… Quizás en otros tiempos, en 2020 su interés estético ha caducado.

Ya lo decía la popular canción de Vainica Doble : ‘Todo está en los libros’. Tan cargante es un salón lleno de cosas que no se utilizan como deprimente otro repleto de estanterías que no han encontrado ‘habitantes’ . Si uno se decanta por poner librerías en esta estancia que se note, por lo menos, que somos aficionados a la lectura y las hemos comprado con una razón de ser (y de estar).

Ha llegado el momento de ponerse serio con la nostalgia. ¿Hay mandos a distancia en los cajones que no sabemos a qué aparato corresponden? ¿Viejos reproductores de DVD que ya no se usan desde que nos pusimos Netflix o HBO? ¿Una cadena de música obsoleta en la que solo funciona la radio? Dales las gracias por los servicios prestados porque… arrancan las ‘nominaciones’ para salir de casa por la puerta grande.

You May Also Like