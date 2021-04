Fundación Libertad Ciudadana presenta estudio y alerta que Panamá sigue sin implementar el Registro de Beneficiarios Finales

“Panamá adoptó por decisión propia la creación de un “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales” a través de la Ley No. 129 de 17 de marzo de 2020; sin embargo, a un año de su promulgación, el sistema no ha sido creado, ni la ley reglamentada”, es una de las conclusiones plasmadas en el estudio que está disposición en formato digital.

You May Also Like