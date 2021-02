Fundación Defensores de los Animales se pronuncia por el caso de la perra África

Como humanos entendemos la condición de la esposa del señor Rafael, pero no nos parece justificable que África en la condición en la que estaba NO HAYA ESTADO RECIBIENDO ATENCIÓN MÉDICA NI MEDICACIÓN ALGUNA.

3. Al momento de la hospitalización se diagnosticaron MÚLTIPLES PADECIMIENTOS GRAVES: Falla renal (insuficiencia renal) Anemia Diabetes Filariosis (gusanos en el corazón) Dilatación gástrica Ascitis ( líquido dentro de la cavidad abdominal) Gran cantidad de parásitos. Por lo que mantenemos nuestra posición de que cuando uno decide tener bajo su cuidado a un animal doméstico tiene la COMPLETA RESPONSABILIDAD de brindarle la atención médica que necesite. Como Fundación de Protección Animal no podemos dejar pasar por alto que África NO RECIBIÓ POR PARTE DE SUS DUEÑOS LA DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA, CAUSANDO ESTO EXTREMO SUFRIMIENTO Y AGONÍA.

LA PERRA NO VOLVIÓ A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA El señor Rafael nos indica que él tenía conocimiento de que África estaba padeciendo de diabetes, pero que NO ESTABA BAJO MEDICACIÓN. El Señor Rafael nos informó que por motivos de que su esposa padece una enfermedad grave, no ha podido brindarle atención médica adecuada a África DESDE HACE 10 MESES ATRÁS, NI TAMPOCO HA PODIDO DARLE LA MEDICACIÓN NECESARIA PARA UN PERRO DIABÉTICO.

