Fundación de Garzón apelará fallo ligado a la trama de FCC

Según Fibgar, que fue notificada ayer del fallo, los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar el delito de cohecho pasivo internacional y, además, no se encuentran indicios suficientes para investigar el blanqueo de capitales.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) anunció que apelará la decisión del Juzgado Central de Instrucción No 2 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, de no admitir una querella contra el expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales relacionadas con la adjudicación de contratos a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

