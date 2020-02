Fundación de Colón: error histórico

La fundación de la ciudad de Colón, el 12 de octubre de 1850 y no el 27 de febrero de 1852, como erróneamente se viene celebrando obliga una vez más a proponer una revisión de la fecha para evitar seguir reproduciendo ese error. Es claro que no hay ninguna fuente seria que de fe sobre la fundación de la ciudad de Colón el 27 de febrero de 1852. Desde 1928, se viene celebrando como tal y a pesar de que la investigación histórica fundamente con sólidos argumentos la fundación de la ciudad en 1850, no ha existido voluntad para realizar la corrección de un error que no merece perpetuarse.

Dice Max Salabarría Patiño: “A mediados de 1986 el profesor Jorge Luis Macías Fonseca viajó a Colombia…en la búsqueda de documentos que pusieran en claro la fecha de fundación de la ciudad de Colón…sintetizó el resultado de sus investigaciones en Colombia de esta manera: “El exhaustivo trabajo de pesquisa y ubicación de documentos…determinó la no existencia de documentos oficiales ni de otro tipo que indique el 27 de febrero o el 29 de febrero, como fecha de fundación de la ciudad de Colón.”

“Por mi parte (afirma Max Salabarría) hace años me comuniqué con The National Archives and Records Admnistration ofe the United States (Archivos Nacionales de los Estados Unidos), donde según respuesta recibida no hay ningún documento que arroje luz sobre la fecha del acto presidido en Colón en 1852, por los señores Stephens y Paredes.” Siquiera en las memorias de Victoriano de Diego Paredes ( al que se le tiene como fundador), aparece mención alguna sobre el acto de fundación en 1852.”

Es claro que el interés de los Estados Unidos por hacer un acto de fundación a todas luces espurio en 1852, que le diera legitimidad sobre la ciudad, atentaba en contra de la legislación colombiana, puesto que era la Cámara Provincial de Panamá la única autorizada para fundar ciudades y ponerle nombre. Así lo hizo a través de la ordenanza el 10 de octubre de 1850, la cual fue sancionada el 12 de octubre de 1850.

El autor Armando Reclus indica que para finales de 1850: “En la isla de Manzanillo se levantaron algunas casas, con la que no fue necesario ir a bordo para pasar la noche y Colón fue fundado…en octubre de 1851, cuando quedó establecido el servicio de transporte férreo entre Gatún y Colón, esta tenía aproximadamente mil habitantes y en 1852 ya estaba construida”. Y citando la Revista norteamericana Gleason’s Pictorial Drawing’s se segura que en 1851 había ya en Colón más de sesenta edificios. Bien se concluye que en 1852, no pudo fundarse lo que ya había sido fundado.

La insistencia en perdurar un error histórico que ha encontrado eco principalmente en los gobiernos municipales expresa el retraso en el conocimiento de la historia de la ciudad, lo cual es imperdonable. Reproducir alegre y conscientemente lo que no es correcto crea complicidad y una absoluta deformación soportada en actos solemnes que nada dicen y nada aportan.

El autor es docente universitario