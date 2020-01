Funcionarios inadecuados: Carlos Guevara Mann

Por su mal proceder, los europeos no titubean a la hora de meternos en listas negras; los colombianos no tienen reparo en acusarnos de lavadores de dinero; a los estadounidenses no les incomoda exigirnos que nos unamos a sus aventuras militares, y los demás países nos irrespetan. Sencillamente, nos perciben como un pueblo al cual solo le interesan la coima, el seco y el Carnaval, gobernado por funcionarios inadecuados.

Es lamentable la mentalidad colonial de funcionarios nada idóneos que con su desatención a las normas aplicables a los símbolos patrios permiten que se pisotee la dignidad nacional. En ninguno de los tantos países en que he estado he visto semejante desidia.

Ahora no es el emblema nacional de esa potencia el que prolifera, sino el de otros Estados, tanto en ventas callejeras como en los logos de bancos que, supuestamente, son istmeños. Al respecto, ninguna autoridad hace cumplir lo que dispone el texto único de la Ley No. 34 de 1949 (reformada en 2012):

Lo noté hacia el final del recital, pues inicialmente no tenía vista del escenario. Cuando concluyó el programa, expliqué a una funcionaria de la Alcaldía de Panamá (una de las entidades patrocinadoras) que la enseña patria debió estar en el centro, según el texto único de la Ley No. 34 de 1949 (reformada en 2012):

