Funcionarios electorales de todo el país avalan el resultado de la votación | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Ante las acusaciones de fraude electoral alegadas por Trump y sus simpatizantes, así como por importantes miembros del Partido Republicano que han cerrado filas con el presidente, el diario The New York Times contactó a los principales funcionarios electorales de todo el país entre el lunes y el martes para conocer su opinión sobre los comicios, y si sospechan que, en efecto, pudo haber fraude.

