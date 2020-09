Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos desafían a jueces de Panamá sobre el Principio de Especialidad

Estos jueces han planteado en diferentes ocasiones que Martinelli goza de la especialidad y que comentarios de funcionarios norteamericanos que no son idóneos, no aplican para su levantamiento.

Nuevamente funcionarios del Gobierno de EE.UU. emitieron opiniones que no son vinculantes y no varían el Tratado de Extradición de 1904 , bajo el cual fue extraditado a Panamá el exmandatario Martinelli.

You May Also Like