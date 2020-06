Funcionarios de la CSS protestan en Chiriquí por falta de insumos

“Los trabajadores nos sentimos indignados saber que lamentablemente la administración no cumplen con los requerimientos de nosotros para poder brindarle salud a la población, ya que lamentablemente no contamos con equipos de protección, sumado a que existe hacinamiento, porque eliminaron la f lexibilización de los turnos” , afirma Madrid.

Los manifestante denunciaron que se les comunicó que a partir de hoy no se les brinda el servicio de transporte gratuito como se venía registrando lo que ha dificultado que los funcionarios lleguen a tiempo, ya que no hay transporte público (buses) y tengan que incurrir en costos elevados y corriendo el riesgo de contaminarse de COVID-19.

You May Also Like