¿Funcionan las relaciones abiertas? Claves para afrontarlas con éxito

Por último, hay que buscar el equilibrio . El hecho de poder pasar tiempo con otras personas no puede ser sinónimo de descuidar a la pareja. En este sentido conviene establecer un vínculo único y exclusivo con la pareja principal ya que se presupone que el amor, el compromiso y la pasión siguen intactos a pesar de las nuevas experiencias que se sumen con terceros. Es importante que ambas parten mantengan un espacio común para no sentirse desplazados por otras personas : lugares o aficiones que solo disfrutan ellos, días exclusivos, vacaciones reservadas para ambos…

En este sentido, ambas partes deben decidir qué tipo de relación abierta quieren tener y consensuar las reglas por las que se regirá. Es probable que se parta de un punto y según evolucione la relación uno de ellos o los dos muestren su deseo de revisar esos límites si no se sienten cómodos con lo que se aceptó en un inicio. Es importante, por tanto, estar de acuerdo en lo que está permitido y lo que no para aportar seguridad y evitar malos entendidos .

