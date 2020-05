“Fuimos prudentes por la situación de escasez”

Sobre el por qué se ha tardado tanto en obligar a la población a llevarla y por qué no se recomendaba su uso, el doctor justifica que “como había escasez de mascarillas fueron prudentes en proponer medidas que no se podían aplicar”. Era “una recomendación que no se podía cumplir”, debido al desabastecimiento de los mercados, ha dicho.

Con respecto a la obligatoriedad del uso de las mascarillas que entre en vigor este jueves, Simón vuelve a repetir que “la medida más interesante es el distanciamiento de dos metros. “La mascarilla no es factor clave, aunque cuando no se puede garantizar esa distancia, sí es importante”.

