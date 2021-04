Para él, durante esa época era el más “maduro” de todos . “Era bastante aburrido ser así”, ha explicado el británico, que por aquel entonces no llegaba a la veintena, lo que sugiere que debería haber sido más “rock and roll” .

Un momento en el que ha aprovechado de nuevo para hablar de su etapa en la boy band. Al ser preguntado por lo que le diría al Liam de aquel entonces, el intérprete lo ha tenido claro: “ Creo que me habría relajado más y me habría divertido más . Pienso que siempre fui un niño demasiado serio , uno de esos niños que parecen demasiado adultos. Era como un hombre atrapado en el cuerpo de un chavalito”.

