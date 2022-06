“Fui acosada sexualmente más de 30 veces”

Andrea Jaeger era una de esas niñas prodigios del tenis. Con apenas 18 años ya había jugado dos finales de Grand Slam a principio de los años 80, era una de las llamadas a dominar la WTA frente a jugadoras como Martina Navratilova, con la que perdió las dos finales, o Chris Evert.





Su carrera se vio abruptamente termina a los 19 años tras una lesión en el hombro. Casi 40 años después, Jaeger ha dado a conocer más detalles de su trayectoria en el tenis, una cara oscura que nadie conocía hasta ahora y que la marcó profundamente.

A través de una entrevista en The Independent, ha relatado el drama vivido. En ella, aseguró que “fue acosada sexualmente más de 30 veces” a lo largo de su estancia en el circuito.

“Me cambiaba en baños portátiles o un baño para evitar los comentarios, el interés o las acciones de otras personas. Tuve al menos 30 incidentes con una miembro específico del personal, intentos físicos, todos en el vestuario muy, muy temprano en mi carrera“, relató en dicho medio.

Unas duras declaraciones que han visto la luz casi cuatro décadas más tarde y, que pese a su corta estancia como tenista profesional, la hicieron vivir un tormento constante durante cada torneo que se encontraba con la persona.

“Esa empleada en particular del personal tuvo un gran problema para mantener sus manos quietas. También evitaba quedarme sola en las salas de entrenamiento porque allí también se me acercaba”, explicaba sobre la fijación que tenía la mujer con ella.

También vivió otro oscuro episodio tras la celebración de Campeonato de la WTA de 1982. “Cuando llegamos, ella me acompañó hasta la puerta y probó algo conmigo. Estaba tratando de besarme. Estaba tan mal que subí las escalares de casa tratando de no vomitar para que mi padre no me viera”, añadió.





Al intentar contar los episodios, la joven tenista recibió varias amenazas que la hicieron retraerse antes de darlos a conocer. “Me dijeron: ‘si dices una palabra más sobre esto, nos aseguraremos de que la beca de tu hermana en Stanford sea retirada‘. Cada vez que intentaba defenderme, me amenazaban con hacerle daño a otra persona”, fue la amenaza recibida.

“Puedo ver cómo en cualquier deporte, incluso ahora, 40 años después, si un niño se enfrenta a situaciones similares, también puede quedarse callado cuando se siente amenazado. No quiero permitir que sufra más daño”, terminó Jaeger.