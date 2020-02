Fuga de Gilberto Ventura Ceballos evidencia corrupción y crisis de seguridad

Miranda, quien no aportó detalles de la fuga, reconoció sentirse “avergonzado” y confirmó que la alerta se produjo ayer martes en la mañana cuando se hizo el conteo de los presos y se detectó que Ceballos no respondió el llamado. Relató que, de inmediato, se ordenó un operativo en todo el país y se activó el bloque de búsqueda para dar con el paradero del prófugo. Recalcó que se mantiene vigilancia en los puertos, aeropuertos, y los puestos fronterizos para evitar su salida del país.

