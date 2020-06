Fuerza Aérea de Estados Unidos intercepta cuatro aviones rusos cerca de Alaska

Washington – La Fuerza Aérea de Estados Unidos interceptó este sábado cuatro aviones rusos que sobrevolaban la costa de Alaska, sin que ingresaran al espacio aéreo estadounidense o de Canadá, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por su sigla en inglés).

Los aviones, unos Tu-142 de reconocimiento, “ingresaron a la zona de identificación para la defensa aérea (ADIZ, en inglés)”, detalló la NORAD en su cuenta de Twitter, e indicó que el hecho ocurrió este sábado.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020.video: https://t.co/jPJB21pen3

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 27, 2020