Fuertes lluvias dejan inundaciones y deslizamientos de tierra en Colón (Videos)

En la c omunidad de Villa Luisa en el corregimiento de Puerto Pilón , dos viviendas donde habita una familia de unos 11 integrantes, se vieron afectadas cuando un alud de tierra cayó sobre ellas. Mientras que en Santa Rita Arriba, sector de Los Sánchez, un alud de tierra afectó una vía de acceso a este lugar En á reas como la costa arriba de Colón , también se registraron precipitaciones , pero no se reportaron inundaciones como en otras ocasiones.

D eslizamiento de tierra, carreteras inundadas , casas afectadas fue el resultado del mal tiempo que a zotó en las afueras de la ciudad de Coló n, en horas de la tarde de este miércoles 9 de diciembre. Fuertes lluvias se dejaron sentir desde la mañana en Colón, s in embargo en la tarde se incrementaron lo que mantuvieron al borde del desborde a ríos ubicados en las comunidades del c orregimiento de Puerto Pilón.

