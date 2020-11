Fuertes lluvias afectan a 800 productores en Tierras Altas

Las intensas lluvias entorpecen la floración de guandú y cuando este proceso no sucede, hay poca cosecha y por ende aumenta el precio. Actualmente, su costo está en 5 dólares y no descartan que aumente aún más al acercarse las fiestas de fin de año.

Indicó que el Merca Panamá no estaba preparado para esta situación. Los camiones debieron llegar desde ayer a abastecer el mercado, debido a que durante fiestas patrias baja la demanda y no tenían muchos productos a disposición.’

