¡Fuerte! Yael Danon: ‘La única opinión que importa es la mía’

Yael Danon no le teme al mundo, es más, quiere comérselo cuando de música se trata. Este 2020 ha sido un año muy duro para todos en todos los sentidos, pero ella se mantiene firme y aprendiendo mucho de sí misma.

En una entrevista exclusiva nos habló de todo esto, otras cosas y sobre su reciente sencillo “Can You Feel”.

¿En qué te inspiraste para escribirlo?

Can You Feel trata sobre cómo a veces es difícil expresar lo que uno siente en palabras. A veces tenemos miedo a decir cómo nos sentimos porque pensamos que si mostramos nuestra vulnerabilidad nos pisan. “Can You Feel?” Puedes sentir? Y si sientes, porque dices lo que dices, sabes que tus palabra hieren. Donde esta nuestra humanidad?

Hay una historia detrás del tema

Todo empieza como hace dos años desde la audición Israel’s Got Talent 2019 en donde yo recibí mucho apoyo en redes por parte de Gian Varela y de hecho fue de las primeras personas que compartió mis interpretaciones! Desde ahí nos mantuvimos en contacto hasta que llega el momento indicado para esta colaboración. Para Can You Feel, Gian escuchó mi demo de esta canción y de una vez decidimos unir fuerzas. Me encantó trabajar junto a Gian y que pudimos crear una fusión de pop con unos elementos electrónicos para crear algo diferente e innovativo.

¿Cómo te visualizas en un par de años?

Trabajando duro como cantante, compositora, y actriz, haciendo lo que me apasiona y viajando por el mundo.

¿Cuál es tu artista panameño favorito?

Tengo varios! Pero últimamente empecé a escuchar la música Sofía Valdés; quien es única, auténtica, y un amor de persona!

¿Cómo fue ese 2020 para Yael?

Fue raro la verdad. Al comienzo fue bastante difícil acostumbrarme a esta nueva realidad, pero aprendí mucho sobre mí misma. Quién soy yo cuando estoy sola y cuando la única opinión que importa es la mía.

Eres una artista versátil. ¿En qué género te veremos ahora?

Yo soy cantante pop y me gusta fusionar elementos de diferentes géneros.

¿Yael tiene novio?

Nahhh, no hay tiempo pa’ eso.

Cuando culmine la escuela quiere hacer exactamente lo que está haciendo ahora y llegar a más corazones.